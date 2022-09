Espargaro sfreccia ad Aragon: sue le FP1 del Gp di Aragon, Marquez fuori dalla top-10

SportFair

E’ iniziato un nuovo weekend di gara di MotoGP! I piloti sono scesi in pista questa mattina per le prime prove libere del Gp di Aragon. Al termine della sessione è il nome di Aleix Espargaro a spiccare in vetta alla classifica dei tempi.

Lo spagnolo dell’Aprilia si lascia alle spalle Pecco Bagnaia e Alex Rins. Solo nono Fabio Quartararo, seguito da suo compagno di squadra Morbideli, mentre Marc Marquez, al suo ritorno alle gare dopo l’operazione al braccio, è 12° alle spalle di Luca Marini e davanti a Jorge Martin e Jack Miller.