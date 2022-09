Espargaro, che guaio a Motegi! Aleix deluso: “la moto aveva a mamma ECO Lap per risparmiare, non sono arrabbiato col team”

SportFair

Il Gran Premio del Giappone di MotoGP ha regalato spettacolo e i colpi di scena non sono mancati, sin dall’inizio. Nel giro di ricognizione, infatti, Aleix Espargaro ha notato un problema con la sua moto che lo ha costretto a tornare ai box e partire con una seconda moto, dalla pit-lane.

Un grande peccato per lo spagnolo dell’Aprilia, in lotta per il titolo iridato. A fine gara Espargaro non ha nascosto la sua delusione: “per il giro di riscaldamento hanno lasciato la mappa ECO Lap, che serve per risparmiare carburante, e quando sono uscito ho visto che la moto non funzionava. Ho provato di tutto. Ho toccato tutti i pulsanti. L’ho spenta e riaccesa. Ho fatto di tutto, ma è una mappa che precaricano, e poi ho preso la seconda moto, che non avevo preso per tutto il weekend, e aveva gomme che non erano quelle da gara e ho capito fin dall’inizio che la moto non avrebbe funzionato. Ero ancora molto veloce, ma su questa pista è molto difficile sorpassare e ho perso molto tempo dietro Di Giannantonio, che era più lento di me. Ho perso molti giri per superarlo. Stavo aspettando la bandiera rossa ed è per questo che sono rimasto in pista, ma non è così“, ha ammesso.

“È disastroso, avrei potuto vincere con molta calma, non ho dubbi, e siamo quasi diventati leader. È disastroso e mi avrebbe fregato meno se Pecco e Fabio fossero saliti sul podio. Se sono arrabbiato con la squadra? No, no, che succede? Immediatamente l’e-mail è arrivata per scusarsi e dirmi che era colpa loro. Gli ho dato un abbraccio. Sono cose che succedono, ma abbiamo fatto un passo indietro per il campionato“, ha aggiunto.

“Adesso devo provare a vincere una gara. È l’unica opzione che mi è rimasta. Fabio è una gara avanti a me e ne restano quattro. Devo vincere, in Thailandia o in Australia e Malesia. Se non vinco o faccio tutti i podi, è impossibile“, ha concluso.