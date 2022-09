E’ la fine di un’era! Serena Williams saluta il tennis, Tomljanovic pone fine alla carriera della leggenda agli US Open

SportFair

Serena Williams ai saluti| La tennista statunitense è uscita di scena nella notte italiana agli US Open, sconfitta da Tomljanovic. L’ex numero 1 al mondo non ha nascosto le sue emozioni ed è scoppiata in un pianto commosso, alla sua ultima apparizione nel torneo di casa.

L’australiana, 29 anni e 46° al mondo, passerà alla storia come ultima tennista a battere quella che molti considerano la migliore giocatrice di tutti i tempi, un’icona di sport e della società e una leggenda. Tomljanovic è riuscita a fare quello che né Danka Kovinic né Anett Kontaveit erano stati in grado di fare: ha battuto la Williams 7-5, 6-7 (4) e 6-1 in un drammatico duello, giocato al limite della sua resistenza da parte di Serena, che ha colpito la palla come se da questo dipendesse la sua vita, ma che non ha avuto successo come nei suoi due impegni precedenti.

Serena Williams dice addio con 986 partite giocate, un bilancio di 835 vittorie e 151 sconfitte; 73 titoli, 23 dei quali Slam (7 Australian Open, 3 Roland Garros, 8 Wimbledon e 6 US Open) e 5 finali WTA; 23 in doppio (14 in major), una Fed Cup e quattro ori olimpici, uno individuale (2012) e tre in coppia con la sorella Venus (2000, 2008 e 2012).

Serena Williams, nella sua carriera sportiva, è diventata anche un’icona, un simbolo per l’emancipazione delle donne in tutto il mondo.

“Oh mio dio. Grazie mille. Sei stato fantastico oggi. Ajla ha giocato un po’ meglio. Grazie, papà. So che stai guardando. Grazie, mamma. Ringrazio semplicemente tutti coloro che sono qui, che sono stati al mio fianco per così tanti anni, decenni. Oh mio Dio, letteralmente decenni. Ma tutto è iniziato con i miei genitori. E se lo meritano tutto. Quindi sono molto grata a loro. Queste sono lacrime di felicità, immagino. Non lo so”, ha commentato Serena Williams.

“E non sarei Serena se non ci fosse Venus, quindi grazie Venus. È l’unico motivo per cui Serena Williams è esistita, quindi… non lo so. Tutti da Jill a Isha, mia sorella Lyn, mio ​​marito, Olympia e Jarmere. Tutti in quel box oggi: Alexis, Kristy, Derrick. È stato un giro divertente. Il più incredibile della mia vita mia. Sono molto grata a tutte le persone che hanno detto “Dai, Serena” nella loro vita. Siete nel mio cuore“, ha aggiunto.