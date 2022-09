Dybala presto papà? La verità sull’esultanza in Empoli-Roma | VIDEO

SportFair

Paulo Dybala è stato uno dei protagonisti indiscussi della sfida di ieri sera, valida per il posticipo della sesta giornata di Serie A, tra Empoli e Roma.

I giallorossi hanno portato a casa tre preziosi punti, grazie proprio al calciatore argentino, autore di un gol e di un assist decisivi. Dybala è stato immortalato poi mentre, dopo aver segnato la rete del vantaggio nel primo tempo, ha esultato portandosi il pollice in bocca.

Un’esultanza tipica per annunciare l’arrivo di un bebè. In tantissimi, quindi, sui social, hanno iniziato a domandarsi se l’argentino, fidanzato da anni con Oriana Sabatini, diventerà presto padre.

Al momento, nonostante qualche vecchio rumors sulla cantante argentina, non sembra esserci un bebè all’orizzonte. Dybala, infatti, ha fatto quell’esultanza per omaggiare un suo compagno di squadra: potrebbe trattarsi di Matias Vina, anche se poi dalla panchina si è alzato Zaniolo ad abbracciare l’argentino.

Dai video è comunque chiaro che lo sguardo di Dybala cade su qualcun altro in panchina e non su Zaniolo, che gli va incontro per abbracciarlo.