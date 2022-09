Ducati in festa a Misano! La pioggia agevola Miller, che pole al Gp di San Marino

SportFair

La pioggia è arrivata, a Misano, come previsto, ma nel momento più delicato. Pochi minuti prima della Q2 la pioggia ha dato da pensare a piloti e team, pronti a sfrecciare in pista per le qualifiche del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini.

Una qualifica complicata, in condizioni di umido, che fa sorridere la Ducati. Il team di Borgo Panigale, infatti, chiude con una fantastica doppietta del team ufficiale e con un ottimo Bastianini prima fila.

Miller conquista una fantastica pole, a oltre quattro anni dalla sua ultima volta, lasciandosi alle spalle il compagno di squadra Pecco Bagnaia, che perde però tre posizioni in griglia per una penalizzazione, ed Enea Bastianini.

Splendido quarto Bezzecchi, seguito da Vinales e Zarco. Qualifiche complicate per Quartararo e Aleix Espargaro, rispettivamente ottavo e nono.

Le parole dei top-3

Miller: “sono state condizioni difficili, sembrava che fosse completamente bagnata, ma appena sono uscita usl tracciato ho peonsato di aver sbagliato, ma ho avuto il tempo di tornare a cambiare le gomme. Quindi molto bene, sono soddisfatto, la moto va bene, abbiamo avuto un buon passo tutto il weekend. Sono 5 anni dalla mia ultima pole? Davvero tanto tempo“.

Bagnaia: “è stata dura, le condizioni non erano chiare, sono partito con le gomme da bagnato, ma la pista si è pulita totalmente nel giro di un attimo, l’ultimo giro ho detto speriamo che il cordolo sia asciutto al curvone, perchè ci vado sopra, la moto ha fatto qualche verso strano, ma è andata bene! Sono contento, siamo riusciti nel nostro intento di ottenere la prima fila per poter partire dalla seconda domani“.

Bastianini: “all’inizio era veramente difficile, l’asfalto è talmente scuro che non si capiva se era asciutto o bagnato, ho preso un jolly all’ultima curva, sono riuscito a spingere forte come se fosse asciutto, potevo fare qualcosina meglio, ma la prima fila va benissimo. Congratulazioni anche a Jack che ha fatto la pole, è stato forte, non era facile”.