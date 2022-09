Dramma Juventus, colpo Benfica e qualificazione appesa ad un filo. Napoli show, 0-3 contro i Rangers

SportFair

Dramma Juventus. E’ un momento nerissimo per la squadra di Massimiliano Allegri, reduce da prestazioni deludenti. Anche la qualificazione in Champions League è appesa ad un filo, è arrivata la seconda sconfitta nella fase a gironi dopo quella contro il Psg. Il Benfica ha disputato una partita coraggiosa allo Stadium e ha vinto meritatamente.

Allegri si affida al doppio centravanti Milik-Vlahovic, a centrocampo c’è Miretti. Partenza sprint della Juventus che passa in vantaggio con il solito Milik. Al 43′ ingenuità di Miretti, Joao Mario non sbaglia su rigore e poi provoca i tifosi avversari. La squadra di Allegri è in crisi, il Benfica è padrone del campo. Al 55′ è Neres a siglare il definitivo 1-2. Nel finale qualche occasione per la Juve, ma poca lucidità. La squadra di Allegri ferma a zero in classifica.

E’ sempre più grande Napoli. La squadra di Luciano Spalletti conquista la seconda vittoria consecutiva e si avvicina alla qualificazione agli ottavi di finale, la strada è ancora lunga ma gli azzurri si sono confermati in un ottimo momento anche in Champions League. Colpo grosso in trasferta contro i Rangers, in un campo caldissimo e contro una squadra con buone individualità.

Spalletti si schiera con Politano, Simeone e Kvaratskhelia. Il Napoli subito vicino al gol con Zielinski, poi Meret si supera. Gli ospiti rispondono con Simeone e Kvaratskhelia. Nel secondo tempo gli episodi decisivi. Al 56′ rigore per il Napoli: fallo su Simeone di Sands, già ammonito ed espulso.

Zielinski sbaglia, Politano è bravo a mettere in rete, ma il Var annulla perché McGregor si era mosso prima. Si ripete e Zielinski sbaglia ancora. Poi un altro rigore: Kvara a colpo sicuro, tiro respinto da Barisic col braccio, rigore. Questa volta Politano non sbaglia. Nel finale la chiude Raspador, poi Ndombele per il definitivo 0-3. Il Napoli vola a 6 punti in classifica.