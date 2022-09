E’ doppietta italiana a Misano! Vince Bagnaia e si avvicina alla vetta del Mondiale

SportFair

Si è conclusa una gara molto bella a Misano, il gran premio di San Marino ha permesso a Pecco Bagnaia di avvicinarsi ancora di più alla vetta della classifica. La stagione di MotoGP continua a regalare spettacolo, la corsa al titolo è ancora apertissima e riguarda Quartararo, Aleix Espargaro e Bagnaia. Il pilota italiano della Ducati è in grande spolvero, in difficoltà il francese e lo spagnolo non è sempre competitivo.

Scatto dalla pole position di Miller che riesce a mentenere la posizione, poi Bastianini. Partenza a razzo di Bagnaia che si ritrova in terza posizione. Poi incidente a tre con Zarco, Pirro e Pol Espargaro. Nei primi giri subito due colpi di scena: le cadute anche di Miller e Bezzecchi. Bagnaia riesce a mantenere la prima posizione, sorpasso di Bastianini su Vinales. Ottima gara di Marini, al quarto posto e Quartararo inizia a perdere terreno.

Nel finale si registra un duello bellissimo in volata per la vittoria del gran premio, trionfo di Bagnaia su Bastianini. Sul podio Vinales, poi Marini, Quartararo e Aleix Espargaro. Quarta vittoria consecutiva per Bagnaia.