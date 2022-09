Marc Marquez, presto una docuserie sul campione di Cervera: una versione intima nell’anno più difficile della sua carriera

SportFair

Marc Marquez protagonista di una docuserie: il pilota del team Repsol Honda, appena ritornato alle gare dopo l’intervento al braccio, avrà presto un suo documentario.

Non è ancora nota la data di uscita, ma quel che è certo è che andrà in onda su Prime Video. Prodotti da Fast Brothers in collaborazione con Red Bull Media House e TBS (Telefónica Broadcast Services), i cinque episodi della docuserie su Marquez ripercorreranno, attraverso immagini e interviste inedite, le diverse storie di superamento che hanno segnato il suo protagonista in quest’ultimo anno.

La nuova docuserie sul viaggio dell’otto volte campione del mondo uscirà in più di 200 paesi in tutto il mondo, mostrando un Marc Márquez “più intimo” nell’anno più difficile della sua vita e carriera,in cui ha dovuto prendere un’importantissima decisione.