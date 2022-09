Djokovic torna dopo 81 giorni e domina contro Andujar: solo 3 game all’avversario

SportFair

Novak Djokovic torna a fare sul serio. Il serbo non giocava una partita ufficiale da 81 giorni, dalla finale di Wimbledon vinta contro Nick Kyrgios. Poi non ha preso parte agli Us Open per i soliti problemi di vaccinazione al Covid. L’ex numero uno al mondo è sceso in campo al torneo di Tel Aviv, negli ottavi di finale contro il 36enne Pablo Andujar.

Dopo la parentesi della Laver Cup, il serbo è tornato su ottimi livelli e ha messo in mostra un tennis molto concreto, contro un avversario che non è stato in grado di reagire. La partita si è conclusa con un netto 2-0 (6-0, 6-3), in particolar modo il primo set è stato senza storia. Nei quarti il serbo affronterà Pospisil.