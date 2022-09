Djokovic canta ‘Pioli is on fire’: è show all’addio di Federer | VIDEO

SportFair

E’ stata una serata magica, di grandi emozioni e lacrime. Roger Federer ha disputato l’ultima partita della carriera, si è ritirato uno dei più grandi tennisti di sempre. Lo svizzero è sceso in campo nel doppio con Nadal e la carriera si è conclusa con una sconfitta, la coppia formata da Sock e Tiafoe ha vinto al terzo set. Grande emozione al termine del match con le lacrime di Federer e dei colleghi.

Nello stesso team anche giocatori del calibro di Murray, Djokovic, Tsitsipas e Berrettini. Il particolar modo un episodio del serbo è diventato virale sul web: durante un cambio di campo del match si è lasciato andare al coro che ormai è diventato la colonna sonora dello scudetto vinto dal Milan: “Pioli is on fire”. Djokovic non ha mai nascosto la passione per i colori rossoneri.