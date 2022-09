Pozzecco, il quiz con premio in denaro e la carica all’Italbasket: il discorso motivazionale prima di Italia-Serbia | VIDEO

SportFair

L’Italbasket si prepara a sfidare oggi la Francia nei quarti di finale degli Europei 2022, dopo aver eliminato due giorni fa la Serbia a seguito di una pazzesca rimonta.

A due giorni dal fantastico successo, sui social dell’Italbasket spunta il video del discorso motivazione di Pozzecco prima della sfida con la Serbia. Il ct azzurro ha prima stimolato i suoi giocatori con un quiz a premi: 40 euro in palio, vinti da Amedeo Tessitori, per poi incoraggiare la squadra a lottare in campo.

“Sono solo 40 euro ma sono simbolici. Chi indovina come squadra in che statistica siamo primi in tutto l’Europeo?“, domanda il Poz.

“Tiri da tre“, “rimbalzi“, ipotizza qualcuno. “Meno punti subiti“, si sente poi nello spogliatoio. “Che vuol dire? Quindi?“, chiede il ct azzurro. “Miglior difesa”, esclama Tessitori, che viene abbracciato dal suo allenatore e riceve il premio.

“Pezzo di m***da, dove lo hai letto?“, chiede qualcuno dei suoi compagni con ironia. “E’ vero, siamo primi in difesa ragazzi, quindi oggi difendiamo e poi ci divertiamo in attacco. Andiamooo“, ha concluso Pozzecco.