Disastro al via, Bagnaia leader! Brutte cadute, out Quartararo e Marquez: il VIDEO della partenza del GP di Aragon

L’attesa è terminata: sul circuito Motorland di Aragon è iniziata la gara di MotoGP, nuovo round del Motomondiale 2022. Occhi puntatissimi su Bagnaia, Quartararo ed Aleix Espargaro, contendenti al titolo, ma anche su Marc Marquez, ritornato alle gare dopo oltre 100 giorni e a seguito del quarto intervento al braccio.

Pecco Bagnaia, partito dalla pole position, ha effettuato una splendida partenza, mantenendo la prima posizione, buona la partenza anche di Binder, salito in seconda posizione, davanti a Miller.

Primo giro disastroso invece per Fabio Quartararo: il francese della Yamaha è rimasto coinvolto in una brutta caduta dopo un contatto con Marc Marquez.

La Honda dello spagnolo ha subito dei danni e forse per questo motivo Marquez ha poi perso il controllo della sua moto, causando un altro incidente spaventoso con Nakagami.

Un vero peccato per il francese della Yamaha, mentre Bagnaia ha una ghiotta occasione.

