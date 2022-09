Voci sulle dimissioni di Nedved alla Juventus! Il motivo? Il mancato esonero di Allegri…

SportFair

Una notizia che ha già scatenato tantissime reazioni: Pavel Nedved potrebbe dimettersi dalla Juventus e il motivo riguarda il mancato esonero dell’allenatore Masimiliano Allegri. E’ un momento difficilissimo per i bianconeri, l’inizio di stagione in campionato e Champions League è stato pessimo. In campionato il rendimento è stato deludente, in 7 partite la squadra ha conquistato appena 10 punti e attualmente è fuori anche dalla Zona Europa.

In Champions League la situazione è ancora più drammatica: la qualificazione agli ottavi di finale è appesa ad un filo dopo le sconfitte nelle prime due giornate contro Psg e Benfica. Il CdA di ieri ha confermato la difficile situazione dal punto di vista economico, le perdite sono le più alte della storia del club bianconero.

Non si è parlato dell’esonero di Masssiliano Allegri, l’allenatore era stato già confermato da Agnelli e Arrivabene. Sembra una decisione più economica che tecnica, il livornese guadagna 7 milioni a stagione e la Juventus non può permettersi l’esonero e l’arrivo di un altro allenatore. Forse la soluzione Montero non convince.

Si è creata una spaccatura all’interno della dirigenza, secondo le ultime voci Pavel Nedved avrebbe chiesto l’esonero di Allegri, già dopo il ko contro il Benfica. Continuano a circolare con insistenza notizie sulle possibili dimissioni dell’ex centrocampista, proprio per il mancato esonero di Allegri. L’avventura di Nedved alla Juventus potrebbe concludersi dopo oltre 20 anni.