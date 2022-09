Devis Mangia sospeso da Ct di Malta: “violazione delle sue politiche”, le accuse

SportFair

L’allenatore Devis Mangia è stato escluso da Ct di Malta. La carriera del tecnico è stata lunghissima, partito dal basso è riuscito a raggiungere buoni livelli fino ad arrivare ad allenare squadre del calibro di Palermo, Spezia, Bari e proprio Malta. E’ stato sospeso dal ruolo di Ct per una questione che non riguarda il campo e i risultati conquistati.

La conferma della sospensione è arrivata direttamente dallo stesso organismo calcistico in una nota in cui spiega che la decisione è stata presa “a seguito di una segnalazione ricevuta su una presunta violazione delle sue politiche”. Mangia ha dato disponibilità per chiarire la situazione. La guida della Nazionale è stata affidata al vice Davide Mazzotta.

Secondo quanto riporta da Malta Today e ripreso anche da ‘La Gazzetta dello Sport’ il riferimento è a presunte avance sessuali nei confronti di uno o più calciatori della nazionale maltese.