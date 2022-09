De Zerbi rifiuta la panchina del Bologna per rispetto di Mihajlovic: il grande gesto dell’allenatore ex Shakhtar

SportFair

Il Bologna ha deciso di esonerare Sinisa Mihajlovic e il provvedimento ha scatenato tante reazioni. L’inizio di stagione del club rossoblu non è stato di certo positivo, in cinque partite ha conquistato appena tre punti e la situazione di classifica è già delicata. Il campionato è comunque ancora lunghissimo e le possibilità di rimonta sono altissime, l’addio con il tecnico serbo è stato considerato troppo affrettato.

Mihajlovic ha dimostrato sempre grandi capacità professionali e umane, è ancora in lotta contro la leucemia e non si è mai risparmiato per il Bologna. Adesso avrà più tempo per dedicarsi ai problemi fuori dal campo, con l’obiettivo di tornare a guidare una squadra di Serie A.

Il Bologna ha valutato diversi nomi per sostituire Mihajlovic, il primo della lista è sempre stato quello di Roberto De Zerbi. L’ex Shakhtar ha deciso di rifiutare e il motivo non riguarda un aspetto tecnico: complice l’amicizia che lo lega al serbo avrebbe accettato il Bologna solo in caso di dimissioni da parte di Mihajlovic. L’esonero di Sinisa ha bloccato l’arrivo a Bologna dell’ex Sassuolo.