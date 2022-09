De Zerbi rifiuta il Bologna, la moglie di Mihajlovic: “lui e Sinisa, due grandi uomini”

SportFair

La notizia del rifiuto di Roberto De Zerbi alla panchina del Bologna ha fatto il giro dei social. Il provvedimento del club è stato come un fulmine a ciel sereno, l’esonero dell’allenatore Sinisa Mihajlovic è stato sicuramente a sorpresa. L’inizio di stagione della squadra non è stato entusiasmante, in 5 partite sono stati conquistati appena tre punti e la prima vittoria non è ancora arrivata. La stagione è comunque all’inizio e la situazione non era così drammatica.

La squadra è competitiva ed in grado di raggiungere la salvezza con tranquillità. La dirigenza si è messa subito alla ricerca di un sostituto all’altezza e il nome in cima alla lista è sempre stato quello di De Zerbi. L’ex Shakhtar era interessato al progetto, ma solo ad una condizione: le dimissioni di Mihajlovic. Una questione di rispetto e amicizia. Il serbo è stato esonerato e la trattativa con l’ex Sassuolo è sfumata.

Il gesto di De Zerbi è stato molto apprezzato anche nell’ambiente interno, la moglie dell’allenatore serbo ha commentato attraverso un post sui social: “due Grandi Uomini ….Spero che i giovani prendano esempio dagli insegnamenti di questi due Giganti “, ha scritto Arianna.