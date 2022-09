Cronometro mista a squadre da incubo per l’Olanda: terribile caduta al via per la favorita Van Vleuten | VIDEO

SportFair

I Mondiali di ciclismo stanno regalando emozioni e spettacolo. Nelle prime luci del mattino italiano è andata in scena la cronometro mista a squadre a Wollongong, durante la quale non sono mancati i colpi di scena.

La gara, infatti, è stata un vero incubo, sin dall’inizio, per la squadra olandese: Bauke Mollema ha avuto un problema meccanico che lo ha messo fuori gara e successivavmente la grande favorita Annemiek Van Vleuten è finita rovinosamente a terra dopo pochissimi metri dalla partenza.

La gomma anteriore della bici dell’olandese è esplosa e Van Vleuten si è ritrovata a terra con qualche acciacco fisico. “Sto andando in ospedale per le radiografie del mio lato destro. Tutti lividi e soprattutto preoccupati per il mio gomito/braccio destro. La mia gomma anteriore è esplosa e sono caduta“, ha scritto su Twitter le campionessa. “Non so cosa sia successo, ma sembra che la gomma sia esplosa dopo che ho colpito il ciglio della strada. Quindi non era questo il problema. Qualcosa ha causato la perdita di equilibrio, ma ciò che l’ha causato non aiuterà o cambierà la mia situazione. Ora in ospedale“, ha aggiunto poi commentando un tweet del profilo ufficiale UCI che parla di problemi meccanici.

La sua Olanda, alla fine, si è piazzata quinta.