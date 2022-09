Un futuro allo Sporting Lisbona per Cristiano Ronaldo? Mamma Dolores promette: “se non lui ci andrà Cristianinho”

SportFair

Cristiano Ronaldo è il miglior giocatore uscita dall’accademia dei Leoni, anche se con lo Sporting Lisbona ha disputato solo 31 partite ufficiali in prima squadra, con cinque gol e sei assist. A Lisbona, però, nessuno ha perso le speranze ed in tanti sognano un suo ritorno in squadra.

Il portoghese di strada ne ha fatta e non ha mai dimenticato la squadra da cui è partito, ma non ha mai parlato concretamente di un suo possibile ritorno. Mamma Dolores Aveiro, invece, in più occasioni ha commentato questa possibilità, rimandandola però spesso: “può succedere, ma non ora. Non è stato quest’anno, potrebbe essere il prossimo“, ha affermato.

La madre del calciatore portoghese, ha poi ammesso che se non sarà suo figlio Cristiano a giocare nella squadra portoghese, allora potrebbe farlo il figlio Cristiano Jr, che ha già giocato come attaccante nelle accademie delle diverse squadre in cui è passato suo padre. “Se Ronaldo non viene, verrà suo figlio Cristianinho. Gli è stato promesso“, ha assicurato.

Alla ricerca di un successore di Cristiano, Dolores Aveiro è tornata a indicare il suo primo nipote. “Ha già un successore con Cristianinho. Se i desideri di una madre e di una nonna saranno esauditi, il futuro prossimo di uno dei suoi figli passerà attraverso lo Sporting”, ha aggiunto.