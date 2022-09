Il retroscena su Cristiano Ronaldo: rifiutato un biennale monstre da 242 milioni di euro

SportFair

Cristiano Ronaldo non è felice al Manchester United, la stagione non è iniziata nel migliore dei modi. Il calciatore non è un punto di riferimento per il tecnico ten Hag, nelle ultime gare è entrato a partita in corso e non si è dimostrato decisivo. Il Manchester United è in grande ripresa dopo un inizio di stagione veramente difficilissimo, poi la squadra è riuscita a piazzare una serie di risultati positivi. La situazione di classifica è più interessante e la squadra dovrà confermare i progressi anche nelle prossime partite.

L’ultima estate è stata caldissima per Cristiano Ronaldo, il calciatore aveva chiesto ad alta voce la cessione. Le trattative non sono andate in porto, il portoghese si è proposto a tanti club (anche italiani) ma non si sono verificate le condizioni per chiudere l’affare.

E’ emerso un nuovo retroscena sul calciatore ex Juventus. Secondo quanto raccontato da CNN Portugal, l’Al-Hilal aveva messo sul piatto una cifra monstre per Cristiano Ronaldo: 242 milioni di euro in due anni. La proposta è stata valutata con molta attenzione da Cristiano Ronaldo, poi la voglia di continuare a giocare in un campionato di alto livello ha fatto la differenza. L’addio allo United potrebbe materializzarsi a gennaio.