Crisi Totti-Ilary Blasi, lo scoop di Paola Ferrari: “tutto inizia quando lui lascia il calcio…”

SportFair

Arrivano nuovi retroscena sulla rottura del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. E’ finita nel peggiore dei modi una bellissima storia d’amore durata 20 anni e che ha fatto appassionare gli amanti di gossip. Dopo voci e indiscrezioni, la coppia ha confermato la separazione attraverso dichiarazioni ufficiali. Adesso sono arrivate nuove indiscrezioni durante il programma ‘La Vita in diretta’, la giornalista Paola Ferrari ha svelato nuovi dettagli.

“Tutto inizia quando lui lascia il calcio. Lui che ha vissuto un momento molto complicato doveva andare a giocare a Miami con Nesta, lo aveva detto anche ai figli. Lei si è opposta perché voleva restare in Italia, perché tiene giustamente molto al suo lavoro, ma non gli ha lasciato spazio. Non gli ha lasciato quello spazio in quel momento difficile per lui. Lei è andata avanti in modo egoistico, ma anche corretto: da qui è partita la crisi”.