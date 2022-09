Verstappen chiude la porta a Leclerc e contatto Sainz-Hamilton: la partenza del GP d’Olanda | VIDEO

SportFair

Nuovo fondamentale appuntamento del Mondiale di Formula 1, è appena iniziato il Gp d’Olanda. E’ il gran premio di casa per Max Verstappen, il pilota della Red Bull è in grandissima forma ed è vicinissimo al titolo Mondiale. La Ferrari si è allontanata molto, in particolar modo ha pagato errori di strategia, dei piloti e di affidabilità. In più le ultime due gare hanno evidenziato problemi anche di passo.

Ottima partenza di Leclerc dalla seconda posizione, Verstappen chiude la porta e si conferma in prima posizione. Bagarre tra Sainz e Hamilton, contatto senza conseguenze e il ferrarista riesce a mantenere la terza posizione. Quinto Perez e sesto Russell.