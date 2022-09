Le confessioni di Kyrgios dopo il successo contro Medvedev: “ero depresso e mi sono ritrovato in posti spaventosi”

SportFair

Nick Kyrgios è un grandissimo protagonista al torneo Us Open di tennis, l’australiano si è confermato un giocatore di enorme talento in grado di vincere qualsiasi tipo di match. La partita degli ottavi di finale contro Medvedev è stata quasi perfetta, Kyorgios ha perso solo il secondo set e soprattutto nel primo set ha messo in mostra una qualità anche tecnica impressionante. E’ uno dei candidati al successo del torneo, anche considerando l’assenza di Djokovic.

La vita di Kyrgios non è stata sempre facile, i dettagli sono stati svelati direttamente dall’australiano al termine della partita contro Medvedev: “sono molto orgoglioso del modo in cui mi sono ripreso. Mi sono ritrovato in alcune situazioni difficili mentalmente e in alcuni posti spaventosi. Sentivo di far fatica mentalmente, mi sentivo egoista. Sentivo che era tutto un po’ come se mi sentissi male, come se non volessi giocare. Non volevo deludere le persone. Ho cercato di guardare alla mia carriera. Vincere aiuta. Ho vinto molto quest’anno, è più facile svegliarsi la mattina quando le cose vanno alla grande. Ma ero davvero stufo di deludere la gente. Volevo solo cambiare pagina. Mi sentivo sempre così depresso e mi dispiaceva. Volevo solo dare una svolta”.