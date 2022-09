Kyrgios, ironia fuori luogo per l’addio di Federer: il post sui social fa discutere | FOTO

SportFair

Sono passati alcuni giorni ormai dall’addio di Federer al tennis, ma le emozioni sono state talmente forti che è impossibile rimuovere dalla mente quanto accaduto venerdì scorso a Londra, durante la Laver Cup 2022.

Federer ha salutato il tennis giocando un’ultima partita in doppio con Rafa Nadal, per poi emozionarsi ed emozionare tutti i colleghi e gli spettatori.

C’è anche chi ha trovato spunto per ironizzare, in modo non troppo elegante. Stiamo parlando di Nick Kyrgios che ha commentato il ritiro di Federer con una Storia Instagram eccessivamente ironica. L’australiano ha condiviso una foto di Federer, con alle sue spalle Nadal in lacrime e Djokovic sorridente: “addio Re. Novak sa che le possibilità per il Grande Slam ora sono migliori. Rafa è devastato”, ha scritto Federer.