Come sta Marc Marquez? L’annuncio del pilota: “proverò a correre ad Aragon”

Il gran premio di San Marino ha confermato il momento magico di Bagnaia, il pilota italiano della Ducati è tornato pienamente in corsa per la vittoria del titolo. E’ già altissima l’attesa in vista del prossimo appuntamento di Aragon, in programma il 18 settembre. Potrebbe esserci una gradita sorpresa, il ritorno in pista di Marc Marquez. Lo spagnolo è stato costretto a fermarsi per operarsi e risolvere definitivamente il problema al braccio.

Marc Marquez è tornato in pista nei test di Misano ed i risultati sono stati positivi: lo spagnolo ha chiuso in 1:31.642, a mezzo secondo circa dal miglior tempo del francese Fabio Quartararo.

I dettagli sono stati svelati proprio da Marquez. “Sono contento, mi sono sentito meglio rispetto al primo giorno anche se nel pomeriggio ho avvertito un po’ di dolori muscolari alla spalla e al braccio, ma mi hanno spiegato che è normale. Ho fatto anche un giro veloce, ho chiesto al team di mettermi le gomme nuove per fare il tempo e sono andato. Ora devo solo capire come reagirà il mio corpo. Se la gara fosse domani non sarei in grado di finirla, perché ho fatto un run di soli 7 giri consecutivi e non è tanto. Ma dipende come andranno le cose nei prossimi giorni. Se avrò la minima possibilità di correre, ci proverò”.