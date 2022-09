Come sta Gino Rea? Servono aiuti per la costosa riabilitazione: l’appello della sorella

SportFair

Lo scorso mese ha fatto il giro del mondo la notizia del brutto incidente di Gino Rea durante le prove della 8 Ore di Suzuka. Il pilota britannico è apparso subito in gravi condizioni lo scorso 6 agosto ed è stato trasferito immediatamente in ospedale, dove è stato sottoposto ad un’operazione grazie alla quale non è mai stato in pericolo di vita.

Le condizioni di Gino Rea, però, non sono ancora buone ed il pilota necessita di terapie costose per recuperare la memoria. “Questa è una lesione cerebrale complessa che colpisce il funzionamento fisico, cognitivo ed emotivo di una persona. Un tipo di infortunio che varia per tempi di recupero e grado di ripresa da individuo a individuo. Gino potrebbe aver bisogno di qualche mese o anche di qualche anno per riprendersi, anche se purtroppo la sua memoria a breve e a lungo termine è gravemente compromessa e per riacquistarla è necessaria una terapia professionale”, ha spiegato Shannon, la sorella di Gino.