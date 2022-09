Coach Udoka sospeso dai Celtics per tutta la stagione: il motivo della squalifica e le scuse

SportFair

Squalifica per tutta la stagione: è stato questo il provvedimento nei confronti del coach Ime Udoka, colpevole di aver “violato le politiche del team”. Le violazioni non sono state comunucicate nello specifico dai Boston e “una decisione sul suo futuro con i Celtics al di là di questa stagione verrà presa in un secondo momento”.

Secondo quanto riportato da ESPN and The Athletic Udoka, sposato con l’attrice Nia Long, avrebbe avuto una relazione con una donna dello staff dei Boston, il comportamento è stato considerato da condannare sencondo le regole interne della franchigia.

ESPN ha riportato anche un commento del coach sulla questione: “voglio scusarmi con giocatori, tifosi, tutto il gruppo dei Celtics e la mia famiglia per averli delusi. Mi dispiace aver messo la squadra in questa difficile situazione. Accetto la decisione della franchigia”. Il compito di allenatore è stato affidato a Joe Mazzulla, circola anche il nome di Frank Vogel, ex allenatore dei Lakers.