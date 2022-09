Scandalo al Chelsea, il direttore commerciale licenziato per “messaggi inappropriati” a Catalina Kim

SportFair

Un nuovo scandalo ha colpito il Chelsea. La squadra è concentrata sul campo e i risultati di inizio stagione non sono stati di certo positivi. La squadra è competitiva per raggiungere obiettivi importanti, ma i primi passi falsi sono stati decisivi per l’esonero dell’allenatore Tuchel. Nel frattempo il club è finito sulle prime pagine dei giornali all’estero per una questione che non riguarda il calcio giocato. I blues hanno deciso di licenziare con effetto immediato il suo direttore commerciale Damian Willoughby.

Il motivo? Il Chelsea ha avuto le prove, l’uomo avrebbe inviato “messaggi inappropriati” all’agente finanziario Catalina Kim. La notizia è stata riportata dal Daily Telegraph e successivamente confermata anche dal club. “Sebbene i messaggi siano stati inviati prima del suo impiego nel Chelsea – riferisce un portavoce del club londinese – tale comportamento è assolutamente contrario all’ambiente di lavoro e alla cultura aziendale stabiliti dalla nuova proprietà del club”.

“I proprietari del club stanno lavorando instancabilmente per stabilire e raggiungere gli standard più elevati sia dentro che fuori dal campo, e sono determinati a stabilire e coltivare una cultura di trasparenza, responsabilità, inclusività, diversità e opportunità. Il club si impegna a creare un ambiente che incarna questi valori”.