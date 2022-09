Champions League, annullato l’inno prima di Rangers-Napoli: il motivo

SportFair

Il Napoli è pronto a scendere in campo per la seconda giornata di Champions League contro i Rangers, la squadra di Luciano Spalletti sarà chiamata a confermare la netta vittoria contro il Liverpool. Nell’ultima partita di campionato è arrivata una meritata vittoria contro lo Spezia. E’ quasi tutto pronto per la gara contro i Rangers, appuntamento fondamentale per la qualificazione agli ottavi di finale.

La gara è stata posticipata di 24 ore dopo la morte della Regina Elisabetta e per motivi organizzativi. Nel frattempo non ci sarà il tradizionale inno pre-match, il motivo è stato svelato.

“In commemorazione di Sua Maestà la Regina Elisabetta II, durante la cerimonia iniziale delle partite che coinvolgono squadre britanniche che giocano in casa ci saranno eccezioni al protocollo: nessun cerchio centrale/stendardi/arco, nessun inno della Uefa Champions League, Momento di silenzio/fascia nera al braccio. Nessuna attivazione dello sponsor pre-partita/mascotte dei giocatori. Inoltre, per le partite che coinvolgono squadre britanniche come squadra in trasferta durante la cerimonia pre-partita, si svolgerà quanto segue: momento di silenzio/fasce nere”.