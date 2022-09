Cassano sbotta: “la Juve? Sembrava la Sammartinese”, poi l’attacco a Barzagli

SportFair

Antonio Cassano è senza peli sulla lingua e la vittima preferita è sempre la Juventus. Il club bianconero è reduce dalla brutta prestazione contro la Salernitana, il match della sesta giornata in Serie A si è concluso sul risultato di 2-2. La gara è stata condizionata anche da un episodio arbitrale, il gol della vittoria di Milik è stato annullato ingiustamente. L’arbitro ha fischiato il fuorigioco di Bonucci, ma il Var non ha messo a disposizione dell’arbitro la posizione di Candreva nei pressi della linea di fondo.

Il problema principale della Juventus, secondo Cassano, è l’aspetto tecnico e del gioco. “la Juve per 90’ ha dimostrato di essere la Sammartinese con tutto il rispetto. Non hai giocato contro il PSG o il Bayern Monaco, con tutto il rispetto per la Salernitana che a Torino ha fatto calcio. Io faccio fatica a trovare tanti giocatori che possono giocare nella Fiorentina o nel Bologna. La Juve non ha fatto nulla, ha avuto altri propositi, nel secondo tempo sul 2-1 potevi prendere il 3-1 tre quattro volte, poi per inerzia con grandi qualità singole poteva vincere”.

Poi un’altra critica: “io ho grande stima per Andrea Barzagli, ce l’ho nel cuore e in Nazionale con lui mi trovavo da Dio. So che hai un buonissimo rapporto con Allegri. Non puoi coprirgli il culo, dicendo che non si può non notare che la Juve è migliorata. È un anno e mezzo che gioca male. Io ti stimo, e ti voglio bene. So che hai un buon rapporto con Allegri, ma se si fa un determinato tipo di lavoro si deve scindere, se si fa un tipo di lavoro bisogna essere seri altrimenti si fa altro”.