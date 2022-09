Caso Pogba, 4 persone in stato di fermo: uno è il fratello Mathias, l’accusa è di estorsione

SportFair

Arrivano nuovi importanti aggiornamenti sul caso Pogba, il calciatore della Juventus è finito in una vicenda delicata che non riguarda il calcio giocato. Sono emersi nuovi sviluppi sul caso di tentata estorsione nei confronti del bianconero. Secondo le ultime notizie Mathias Pogba, fratello del calciatore, e altre tre persone sono state poste in stato di fermo.

Secondo quanto si apprende da fonti giudiziarie Mathias Pogba si è presentato “nel primo pomeriggio ed è stato arrestato”, riportano dalla Francia. Il calciatore della Juventus aveva sostenuto di essere stato vittima di un ricatto da parte di malavitosi legati a suo fratello. Subito dopo accuse del calciatore, il fratello aveva pubblicato un video minacciando “grandi rivelazioni”.