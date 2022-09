Caso Nedved, sui social lo sfogo di Paola Ferrari: “tutti a difendere l’uomo potente”

SportFair

La giornalista Paola Ferrari ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un’attenta osservazione, circa le recenti polemiche mediatiche dopo la diffusione online di alcuni video privati, nei quali si vede l’ex giocatore e dirigente della Juventus, Pavel Nedved, ad una festa e in atteggiamenti intimi e scherzosi con alcune giovani ragazze.

La giornalista milanese e conduttrice dei più noti programmi sportivi Rai, ha infatti evidenziato la “discriminazione di genere”, che è sfuggita agli occhi dei più: “Mi infastidisce solo un aspetto del caso Nedved. Perché i volti delle ragazze non sono mai oscurati (non sono personaggi pubblici). La loro dignità non viene rispettata. E dove sono tutti i paladini del rispetto delle donne? Tutti a proteggere l’uomo potente. E le ragazze?“.