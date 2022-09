Calciatore pestato nel parcheggio dello stadio: arrestato un avversario

SportFair

Un gravissimo episodio si è verificato nel mondo del calcio. La storia arriva direttamente dall’Inghilterra, in occasione della sfida tra l’Oldham Athletic e il Chesterfield e valida per il campionato di National League, ovvero la quinta serie inglese. La partita si è conclusa sul risultato di 2-0 e un calciatore, Hallam Hope, è stato vittima di una brutale aggressione nel parcheggio dello stadio. Il calciatore ha riportato ferite molto gravi.

Nelle ultime ore è arrivato un colpo di scena, è stato arrestato un calciatore avversario, del Chesterfield. Nel comunicato della polizia di Greater Manchester è stato specificato che “un uomo è stato arrestato il 9 settembre, con l’accusa di aggressione a seguito di una denuncia. Un uomo sui 20 anni, a Boundary Park, Oldham, il 4 settembre 2022. Il sospetto da allora è stato rilasciato, ma sotto inchiesta”.

Il Chesterfield ha comunicato che “siamo a conoscenza di un’accusa relativa a un giocatore di Chesterfield senza nome. Stiamo assistendo la polizia della Greater Manchester sulle loro richieste. Poiché si tratta di un’indagine in corso, in questa fase non verranno rilasciati ulteriori commenti”.