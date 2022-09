Blitz Inter! Colpo sul campo del Viktoria Plzen, la squadra di Inzaghi si rilancia in Champions

SportFair

L’Inter riscatta le ultime partite altalenanti tra campionato e Champions League e torna pienamente in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Simone Inzaghi ha confermato la netta superiorità tecnica rispetto al Plzen, non è riuscita a concretizzare tutte le occasioni da gol e nel complesso il successo è stato più che meritato.

Inzaghi schiera in attacco la coppia formata da Correa e Dzeko, a centrocampo spazio e Mkhitaryan, Brozovic e Barella, in difesa c’è Acerbi. I padroni di casa rispondono con l’attaccante Chory. Già in avvio l’Inter prova a mettere le cose in chiaro e schiaccia gli avversari nella metà campo. La prima occasione è per Acerbi, al 20′ il match si sblocca: Gosens serve Correa e Dzeko si fa trovare pronto per il vantaggio. Alla fine del primo tempo doppia occasione per i nerazzurri, Mkhitaryan viene murato da un difensore.

Nel secondo tempo il tema dell’incontro non cambia, subito due occasioni per gli ospiti con Skriniar e Dumfries. Al 61′ un episodio chiave: bruttissimo fallo di Bucha su Barella e rosso dopo il confronto al Var. Subito un contropiede per i padroni di casa, poi l’Inter chiude i conti con Dumfries. Nel finale il risultato non cambia più, finisce 0-2. Primi tre punti in classifica per i nerazzurri.