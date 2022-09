Urlo Berrettini agli Us Open: vince contro Davidovich Fokina e vola ai quarti di finale

SportFair

Matteo Berrettini vince contro Davidovich Fokina agli ottavi di finale e conquista i quarti agli Us Open. Ottima prestazione del tennista romano che può essere considerato un possibile outsider per la vittoria finale, anche oggi ha messo in mostra una grande forza fisica e qualità dal punto di vista tecnico. Lo spagnolo è stato protagonista di una grande gara, ma ha commesso troppi errori nel periodo decisivo della sfida.

Partenza in salita per Berrettini che commette qualche errore e fa fatica ad entrare nel match dal punto di vista fisico. Davidovich Fokina vince il primo set con il punteggio di 6-3. Il secondo set è molto equilibrato, si va al tie-break e l’italiano vince con un netto 2-7. Il terzo set è ancora a favore di Berrettini che si dimostra superiore e vince 3-6.

Nel quarto set si registra la reazione dello spagnolo che conferma grande grinta, Davidovich piazza il break sul 2-1 e poi controlla. Nel quinto e decisivo set Berrettini sale ancora di ritmo e conquista due break, poi anche un infortunio per lo spagnolo. Il set si conclude 2-6 a favore di Berrettini che ai quarti di finale dovrà vedersela contro il vincente tra Moutet e Ruud.