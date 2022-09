Berrettini supera Coric in rimonta: l’Italia batte la Croazia in Coppa Davis, adesso il doppio

SportFair

Non è stato semplice, ma l’Italia del tennis porta a casa la prima vittoria in Coppa Davis: gli azzurri, infatti, hanno battuto la Croazia, aggiudicandosi i match di singolare del pomeriggio.

Musetti ha sueprato in due set Gojo, chiudendo la sfida in poco meno di un’ora e mezza, mentre per Berrettini è stato più faticoso vincere. Il tennista romano, numero 15 al mondo, ha dovuto faticare contro Coric, 26° nel ranking ATP. La sfida è terminata dopo due ore e 24 minuti di gioco con Berrettini che ha vinto in rimonta: la sfida è finita col punteggio di 6-7, 6-2, 6-1. Col successo di questo pomeriggio, Berrettini assicura all’Italia la prima vittoria di questa fase a gironi. Gli azzurri scenderanno in pista ora nel doppio: con Fognini e Bolelli a caccia del 3-0.