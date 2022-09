Berrettini regala il primo punto all’Italia contro la Svezia: netto 2-0 contro Elias Ymer

SportFair

Continua il momento entusiasmante dell’Italia in Coppa Davis, il rendimento degli azzurri si è confermato di altissimo livello. Il primo punto è stato conquistato dall’Italia con Matteo Berrettini, il romano si è dimostrato in buona forma e ha vinto senza grossi problemi contro Elias Ymer.

L’avvio di partita è equilibrato, il 4-4 del primo set lascia apertissima la partita, poi l’italiano piazza il primo break del match e chiude 6-4. Nel secondo set il tema dell’incontro non cambia, Berrettini conquista un altro break sul 3-2 e chiude 6-4. Nel prossimo match in campo Sinner contro Mikael Ymer per mettere il punto esclamativo anche contro la Svezia.