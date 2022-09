Berrettini irriconoscibile, è fuori dagli Us Open: brutta prestazione ai quarti contro Ruud

SportFair

Matteo Berrettini non è riuscito a superare il turno ai quarti di finale degli Us Open. Brutta partita del tennista italiano che ha sbagliato tantissimo soprattutto nei primi due set, nel terzo set non è riuscito a mantenere un vantaggio che sembrava netto. Il norvegese è stato superiore dal punto di vista tecnico e incredibilmente anche fisico.

I primi due set sono senza storia, Ruud domina e Berrettini non entra mai in partita. Il norvegese vince 1-6, 4-6. Nel terzo set la partita svolta a favore dell’italiano 4-1 e poi 5-2 con la possibilità di chiudere il set. Berrettini perde la testa e sbaglia tantissimo, in particolar modo non è riuscito a sfruttare il servizio, il suo cavallo di battaglia. Si va al tie-break e vince Ruud 4-7. Berrettini è fuori e l’eliminazione è pesante.