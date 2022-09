“Un po’ di cazzimma napoletana”, Berrettini carica così Djokovic | VIDEO

SportFair

Le partite di Laver Cup hanno regalato tanti episodi curiosi, non sono mancate le polemiche ma anche siparietti divertenti. Una gara di oggi ha visto la sfida tra Auger-Aliassime e Djokovic che si è conclusa a sorpresa con la vittoria del canadese. La competizione ha regalato il trionfo del Team World, è stato decisivo il successo di Tiafoe contro Tsitsipas.

Matteo Berrettini è stato autore di un ottimo rendimento, in più è stato un punto di riferimento anche per i ‘compagni’. Durante il match di Djokovic si è lasciato andare ad un commento che non è passato inosservato: “forza Novak, forza. Un pò di cattiveria adesso, un pò di cazzimma napoletana, eh! Un pò di cazzimma napoletana e serba insieme”. Djokovic sorride, ma l’incoraggiamento non è servito per portare a casa la partita.