Berrettini non si ferma agli US Open! Murray sconfitto in 4 set: il romano agli ottavi

Matteo Berrettini avanza agli US Open: il tennista romano, numero 14 al mondo, ha staccato il pass per gli ottavi di finale dello Slam statunitense in corso sui campi in cemento del Flushing Meadows.

Berrettini si è aggiudicato i primi due set, ma poi ha ceduto al gioco del suo avversario, perdendo il terzo. Al quarto, l’azzurro non ha dato modo allo scozzese di tenere ancora aperto il match e ha chiuso definitivamente i giochi. Il match è durato 3 ore e 47 minuti di gioco col punteggio di 6-4, 6-4, 7-6, 6-3. Agli ottavi Berrettini sfiderà Davidovich Fokina.