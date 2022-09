Ben Foster lascia il calcio, ma nessuno lo calcola: l’annuncio di Federer mette in ombra il portiere

SportFair

Quella di ieri è stata una gionrata di annunci, legati principalmente al mondo del tennis ma anche al calcio. Uno dei tennisti più forti della storia, Roger Federer ha annunciato l’addio al termine del prossimo torneo, lo svizzero era reduce da una serie di infortuni ed una condizione fisica difficile. Anche un calciatore ha annunciato l’addio al calcio, la notizia è passato però inosservata. Stiamo parlando di Ben Foster, ex portiere del Manchester United.

A 39 anni l’estremo difensore ha deciso di dire basta, al termine di una carriera che ha regalato comunque soddisfazioni. Scaduto il contratto con il Watford, era stato contattato dal Newcastle ma ha deciso di declinare il proposta. I suoi obiettivi sono adesso altri. L’ex United è molto attivo sui social ed è protagonista sul suo canale Youtube. L’annuncio del ritiro dal mondo del calcio è arrivato in diretta: “it’s time to say goodbye”. “E’ il momento di dire addio”, le parole dell’inglese. L’annuncio è stato ascoltato da poche persone, la notizia principale dei quotidiani riguardava l’addio di Federer.

Chi è Ben Foster

Ben Foster è un podcaster ed ex calciatore inglese, di ruolo portiere. E’ un classe 1983 e la carriera è iniziata al Racing Club Warwick. Esperienze senza grandi soddisfazioni con Stoke City, Bristol, Stafford Rangers e Kidderminster. Passa al Watford e si mette in evidenza, viene chiamato addirittura dal Manchester United. E’ l’avventura più importante della sua carriera. Chiude con le maglie di Birmingham City, West Bromwich e Watford. E’ stato anche nel giro della Nazionale inglese.