Batosta Roma, la prima sconfitta è pesantissima: l’Udinese vince 4-0, scatta il campanello d’allarme

SportFair

Arriva la prima sconfitta per la Roma nella stagione 2022/2023 in Serie A. La squadra di José Mourinho è stata protagonista di un avvio di stagione molto positivo, in particolar modo hanno fatto la differenza gli arrivi di calciatori del calibro di Matic a centrocampo e Dybala in attacco. Le prime partite sono state dai due volti contro Salernitana, Cremonese e Juventus, netta invece la vittoria contro il Monza.

La partita contro l’Udinese ha fatto scattare il primo campanello d’allarme in casa giallorossa, in particolar modo è stata preoccupante la fase difensiva. La Roma si schiera con Abraham, Pellegrini e Dybala, l’Udinese risponde con Success e Deulofeu.

L’uomo in più della squadra di Sottil è ancora una volta Udogie, l’esterno apre le marcature dopo appena 5 minuti. Al 14′ si registra la prima occasione per la Roma, Dybala è pericoloso ma il portiere Silvestri respinge. Nel primo tempo non si registrano grosse occasioni e si va all’intervallo sull’1-0.

Nella ripresa i bianconeri arrotondano ancora di più il risultato, il raddoppio arriva con Samardzic. Gli ingressi di Belotti e Celik non portano i frutti sperati, al 75′ è Pereyra a fissare il 3-0. Finita? Macché. L’Udinese gioca a meraviglia e Lovric chiude i conti sul 4-0. La Roma torna sulla terra, la partita contro l’Udinese ha messo in mostra tutti i limiti dei giallorossi.