Bastianini nel team ufficiale Ducati, Aleix Espargaro non ci sta: “Jorge Martin ha più talento”

Qualche giorno fa la Ducati ha annunciato la sua scelta: sarà Enea Bastianini a prendere il posto di Jack Miller, dal prossimo anno, nel team ufficiale, al fianco di Pecco Bagnaia.

Una scelta, quella del team di Borgo Panigale, che non fa troppo piacere ad Aleix Espargaro, amico di Jorge Martin, l’altro pilota in lizza per il posto.

“Io avrei scelto Martin, ma non vale perché sono molto amico di Jorge e magari non sono imparziale. Secondo me Jorge ha più talento, è un killer, ha un talento bestiale. Penso che quest’anno Martin non stia ottenendo i risultati che lo rispecchiano per colpa di questa cosa e per come l’ha gestita Ducati“, ha affermato lo spagnolo nel podcast MotoGP.

“Bisogna anche dire che quando hai tanti giovani forti, alla fine non è nemmeno un ragionamento sbagliato: giocatevi la moto e dimostratelo in pista. Io ho sempre pensato che noi sportivi dobbiamo guadagnarci il pane competendo, ma a loro è stata messa molta pressione. Personalmente, credo che a livello di stabilità e velocità, Jorge Martin sia il più somigliante a Marc Marquez che ci sia sull’attuale griglia di MotoGP, ma la scelta è di Ducati“, ha concluso.