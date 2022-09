Un bambino realizza il suo sogno: abbraccia Cristiano Ronaldo, la reazione del portoghese è dolce | VIDEO

SportFair

La stagione di Cristiano Ronaldo non è iniziata nel migliore dei modi. Il portoghese non è un punto di riferimento del Manchester United, il club inglese è riuscito a risolleversi in classifica dopo l’inizio difficilissimo. In attacco sono tante le soluzioni a disposizione dell’allenatore di ten Hag e Cristiano Ronaldo non è un titolare. L’ex Juventus si sente un calciatore ancora in grado di fare la differenza e l’addio a gennaio non è da escludere.

Le trattative della sessione estiva di calciomercato non sono andate in porto, il calciatore si è proposto a diversi club anche italiani. Il Portogallo si prepara a scendere in campo per la partita di Nations League contro la Repubblica Ceca. Nel frattempo un VIDEO proprio di Cristiano Ronaldo è diventato virale sui social.

Le immagini sono state pubblicate da As e mostrano un siparietto con un giovane tifoso. All’uscita dall’hotel il calciatore si è trovato una bella sorpresa: un bambino è riuscito a superare la sicurezza e raggiungere proprio Ronaldo. La reazione del portoghese è stata dolce. Cr7 ha abbracciato il bambino, si sono avvicinati al pullman e poi ha firmato la maglietta con il suo numero. E’ stata una giornata indimenticabile per il piccolo tifoso e il portoghese ha ricevuto tanti complimenti per il gesto.