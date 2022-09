Balotelli barcollante a Losanna: SuperMario sorretto e portato via da due persone | VIDEO

SportFair

Mario Balotelli è finito sulle prime pagine dei giornali e, ancora una volta, per una vicenda che non riguarda il calcio giocato. L’ex Milan e Inter è reduce dall’esperienza positiva con l’Adana che si è conclusa a causa di alcune divergenze. Nelle ultime settimane è diventato un nuovo calciatore del Sion, ma l’esperienza in Svizzera non è iniziata nel migliore dei modi.

Il calciatore italiano è stato molto criticato negli ultimi giorni, in particolar modo non ha entusiasmato dentro e fuori dal campo. In un VIDEO postato da “Actu Foot” si vede Balotelli barcollare fuori da un locale di Losanna. SuperMario viene sorretto da due persone e portato via dal locale. Sempre secondo le notizie dall’estero l’ex Milan non si sarebbe più visto in allenamento. Il comportamento di Balotelli potrebbe condizionare ancora di più il rapporto con il Sion.