Bagnaia cade, Quartararo recupera punti preziosi: la nuova classifica piloti di MotoGP dopo il Gp del Giappone

SportFair

E’ andato in scena oggi, a Motegi, il Gp del Giappone di MotoGP. A trionfare è stato un eccezionale Jack Miller, seguito da Brad Binder e Jorge Martin. Quarto tempo per un ottimo Marc Marquez, partito dalla pole position, mentre i contendenti al titolo hanno chiuso nelle retrovie.

8° posto per Quartararo, che nonostante il risultato sorride, grazie alla caduta di Pecco Bagnaia, avvenuta all’ultimo giro del Gp. Il ducatista torna a casa con 0 punti e il rivale francese, leader della classifica iridata, recupera qualche punticino dopo l’avvicinamento di Bagnaia di Aragon. Gara amara per Aleix Espargaro, che ha dovuto cambiare moto proprio durante il via, partendo dalla pit-lane.

La nuova classifica piloti

1. Fabio Quartararo – 219 punti

2. Pecco Bagnaia – 201 punti

3. Aleix Espargarò – 194 punti

4. Enea Bastianini – 170 punti

5. Jack Miller – 159 punti

6. Brad Binder – 148 punti

7. Johann Zarco – 138 punti

8. Jorge Martin – 120 punti

9. Maverick Vinales – 113 punti

10. Alex Rins – 108 punti

11. Miguel Olivera – 106 punti

12. Luca Marini – 101 punti

13. Marco Bezzecchi – 80 punti

14. Joan Mir – 77 punti

15. Marc Marquez – 73 punti