AW LAB protagonista di PLUG-MI: decine di iniziative esclusive dedicate alla Gen Z

SportFair

AW LAB sarà protagonista indiscussa di PLUG-MI, il festival che celebra la urban culture, che si terrà il 10 e 11 settembre dalle 12.00 alle 22.00 presso Superstudio Più a Milano. L’evento, ideato e promosso da Fandango Club Creators, presenta un palinsesto unico nel suo genere che vedrà anche le esibizioni di Shiva, Rhove, Slait & Miles e dei Planet Funk, mettendo in scena le novità più creative e fuori dagli schemi dal mondo dell’arte, della musica, dello sport e della moda.

AW LAB, Official Retail Partner di PLUG-MI, conterà sullo spazio espositivo più ampio del festival, un luogo deputato al racconto pieno della urban culture attraverso le esclusive ed inedite attività dei suoi partner internazionali. Il pubblico potrà godere di iniziative straordinarie e irripetibili. Puma metterà a disposizione la photo opportunity zero gravity per raccontare il mondo Slipstream, all’interno di un cubo “privo di gravità” per un post instagram senza eguali. New Balance si occuperà di customizzazione grazie alla presenza di Jacopo De Carli, noto sneaker customizer, che si occuperà di due workshop dedicati al modello iconico 550, e a due designer di Revibe che si metteranno a disposizione per due workshop focalizzati sull’upcycling.

ON sarà presente con una gallery dei suoi modelli più noti e attiverà un’experience legata al mondo del running e del fitness, oltre a proporre un game con Ring Fit Adventure di Nintendo Switch. adidas Originals presenterà le novità legate a NMD_V3 e alla collaborazione con il gamer POW3R con un contest imperdibile legato a Milano Games Week. New Era proporrà un’attività di customizzazione dei suoi caps attraverso il ricamo. Eastpak dedica la sua presenza al concetto Built to Resist attraverso una presentazione storica dei suoi prodotti, workshop di quilting attraverso il collettivo Revibe, un’artification partecipativa dedicata ai patch.

Il racconto di Nike passa attraverso la breakdance con una show battle condotta da Moko di Radio 105. All’interno della retail area il pubblico potrà partecipare e sfidarsi con Dance Revolution. Anche Converse permetterà di customizzare le sneaker nell’area espositiva AW LAB. VRL, il brand esclusivo di AW LAB, ospiterà lo street artist SexDreams che customizzerà 200 t-shirt in limited edition. Crep, the ultimate sneaker care, permetterà un coinvolgimento diretto attraverso un box interattivo che comprende la Cop or Flop Machine, un photo boot a 360° e altre iniziative legate alla cura delle proprie sneaker. Power, il brand sport style di Bata, anticiperà la sua campagna di ottobre e il lancio autunnale presso gli store AW LAB. Infine Reebok, sponsor dell’Art Gallery di PLUG-MI con il progetto BE P-ART, ospiterà sul main stage uno dei finalisti di AW LAB IS ME con un total look del brand. I vincitori di AW LAB IS ME saranno tutti protagonisti dell’evento, con esibizioni live durante il week end.

“Non poteva che essere AW LAB il centro nevralgico di un festival che racconta la urban culture, rivelandone valori e trend. Abbiamo pensato ad uno spazio dove accogliere i nostri partner internazionali e metterli in condizione di presentare le loro principali novità e interagire con il pubblico dell’evento. AW LAB si è contraddistinta da sempre per la capacità di dialogare con il proprio pubblico, diventando un punto di riferimento per il coinvolgimento culturale e sociale delle nuove generazioni con il nostro mondo, per loro sempre più fondamentale”. David Pujolar General Manager di AW LAB.

Alle iniziative di AW LAB si aggiungono attività che spaziano dal mondo dei tattoo, alla musica, agli NFT e alla street art in generale, ad ogni riferimento culturale della urban culture, una line up di micro eventi che fanno di PLUG-MI un evento unico ed irripetibile per la GEN Z e non solo. PLUG-MI è un evento aperto al pubblico che può contare su una serie di partner di primo piano come MICAM Milano, il salone internazionale delle calzature, socio nello sviluppo del format, con l’obiettivo di consolidarne il ruolo di evento di riferimento in Italia per l’intera industry dellasneaker culture grazie al contributo di Assocalzaturifici e Radio105 come Official Radio che vedrà la presenza di Moko, MC della manifestazione, che con Fabio B firmerà anche i dj set serali con la musica più forte della scena trap, rap e r&b direttamente dal programma Bsmnt 105. Il brand di Barcellona CUPRA sarà automotive partner della manifestazione con il CUPRA Main Stage, ed infine Corriere dello Sport e TuttoSport saranno Editorial Partner.