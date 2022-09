Andreev e Moutet vengono alle mani alla fine del match: “mi ha chiesto di aspettarlo fuori” | VIDEO

SportFair

Momenti di follia durante una partita di tennis. Al Challenger di Orleans sono volati insulti tra due giocatori, ma soprattutto si è arrivato allo scontro fisico. L’episodio si è verificato al termine della sfida tra il francese Corentin Moutet e il bulgaro Adrian Andreev. Per la cronaca la partita degli ottavi di finale si è conclusa a favore del bulgaro sul risultato di 1-2 (6-2, 6-7, 6-7).

Dopo l’ultimo punto è andato in scena un contatto fisico tra i due e un accenno di rissa. Moutet, attraverso le Stories Instagram, ha denunciato: “Non voglio scusarmi per quello che è successo a fine partita. Quando un giocatore dice ‘vaff…’ due volte guardandomi negli occhi, non posso fare a meno di fargli capire a modo mio che non va bene. Voi lo avete applaudito a fine partita. Forse, per voi queste sono cose accettabili. Per me, no. Mi ha minacciato e mi ha chiesto di aspettarlo all’uscita del campo, cosa che ovviamente ho fatto. Ho avuto difficoltà a trovarlo per dieci minuti. In effetti, era nascosto da sei addetti alla sicurezza. Ho sentito le tue minacce, quindi quando uscirai dalla stanza in cui ti hanno nascosto sarò molto felice di vederle messe in atto. Sto aspettando con impazienza, possiamo parlare con calma”.