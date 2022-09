Ambra Angiolini non si nasconde, ad X Factor la rivelazione sulla rottura con Allegri: “volevo dire alla mia psicoterapeuta che sono guarita”

Ambra Angiolini è finita sotto i riflettori nelle ultime settimane per diverse vicende: prima la questione della casa in cui abita, di proprietà di Pazzini e della moglie, che sembra non aver intenzione di liberare nonostante il contratto d’affitto sia scaduto a giugno, poi un nuovo amore, con l’attore Francesco Scianna.

L’ex ragazza di Non è la Rai, adesso fa parlare di sè per delle nuove affermazioni sulla rottura con Max Allegri: Ambra Angiolini, giudice ad X Factor, ha commentato l’addio con l’allenatore della Juventus durante la terza puntata del talent canoro.

La Angiolini è salita sul palco dopo che un concorrente, non troppo intonato, ha confessato di avere una cotta per lui: “se non avessi fatto dodici mesi di psicoterapia visto l’ultimo ex, tu saresti il prossimo sicuramente. Volevo dire alla mia psicoterapeuta che sono guarita. Per me è no”, ha affermato Ambra.