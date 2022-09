Ambra Angiolini e i suoi legali rispondono a Silvia Slitti: “una brutta storia, non sono abituata a fare casino sui social”

Hanno fatto il giro del web le parole di Silvia Slitti, famosa wedding planner e moglie di Giampaolo Pazzini riguardo la sua abitazione nel centro di Milano, occupata da Ambra Angiolini.

Silvia Slitti ha raccontato ieri tutta la situazione, spiegando di essere costretta a stare in albergo poichè Ambra Angiolini, giudice di X Factor, non è intenzionata ad affrontare un trasloco, almeno non entro la fine di quest’anno.

“È una brutta storia, ci sono di mezzo i legali, non sono abituata a fare casino sui social“, ha risposto la Angiolini in un’intervista pubblicata dal quotidiano Domani.

“Notizie riportate in modo distorto e inappropriato con riferimento a una vicenda strettamente personale di cui si stanno occupando i legali delle parti coinvolte. È evidente la lesione della privacy e dell’onorabilità di Ambra Angiolini, che impone fin da subito la cessazione di ogni ulteriore divulgazione di illazioni e commenti“, hanno aggiunto i legali della Angiolini a La Repubblica.