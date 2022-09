La Germania elimina la Grecia all’EuroBasket, il ct tedesco ironico: “non darà ai miei giocatori la mia carta di credito”

SportFair

L’EuroBasket 2022 sta regalando emozioni intense e puro spettacolo. Nella giornata di ieri sono andate in scena le prime sfide valide per i quarti di finale della competizione e la Germania è riuscita in una clamorosa rimonta, eliminando la Grecia di Antetokounmpo.

A fine match, l’allenatore tedesco Herbert, non poteva non essere felice e ai giornalisti ha regalato una simpatica battuta legata alla Nazionale italiana: “so una cosa: non darò la mia carta di credito ai giocatori“, ha scherzato Herbert. “Preferisco una birra fresca in questo momento. Dennis [Schroder] voleva la mia carta di credito, ma ho detto: ‘Ho divorziato tre volte, non ti piacerà il limite’“.